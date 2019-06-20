Курс доллара упал до минимума

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В начале торгов курс доллара снижается. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара снизился на 22 копейки и достиг отметки в 63,57 рубля.

Таким образом доллар обновил минимум текущего года, который составлял 63,63 руб.

Курс евро вырос на 7 копеек и составил 71,65 рубля.