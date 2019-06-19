Источник назвал сроки продления санкций против России

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Экономические санкции Евросоюза против России могут быть продлены на шесть месяцев, а не на год, как говорилось ранее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Как отмечается, журналист ответил на вопрос о предложении Польши продлить антироссийские санкции на год.

При этом он добавил, что принятие санкций требует единогласия.

«Я надеюсь, что это не означает, что Польша против продления санкций на 6 месяцев, потому что это будет означать отсутствие продления санкций совсем», — пояснил журналист.

Он выразил надежду, что Польша все же согласится на продление санкций на полгода.

Ранее сообщалось, что экономика ЕС справилась с контрсанкциям России.