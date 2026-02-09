На Западе запаниковали из-за удара России по Украине

Власти Украины, которая столкнулась с инфраструктурным кризисом после серьезного удара Вооруженных сил России, направляют на нужды мирного населения лишь треть от всего объема электроэнергии в стране. Об этом в своей статье написал автор немецкого издания Junge Welt.

«Если Украина в настоящее время располагает лишь 50 процентами своих электрогенерирующих мощностей, а жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня, то можно оценить, какая доля потребления электроэнергии приходится на обеспечение гражданского населения: а именно, одна треть. Остальная часть, предположительно, используется <…> для нужд Украины в условиях конфликта. И, следовательно, является также военной целью», — говорится в публикации.

Автор отметил, что за последнюю ночь Украина лишилась крупной части запасов энергии, компенсировать которую власти, вероятно, будут за счет нужд мирных жителей. По его словам, страна потеряла 15% генерирующих мощностей и 30% оставшегося потенциала после предыдущих ударов, произошедших за одну ночь. Это «стало действительно серьезным ударом», подчеркнул автор.

Накануне в «Укрэнерго» сообщили об аварийных отключениях электричества на Украине. По данным компании, уровень дефицита мощности и повреждения сетей передачи и распределения электроэнергии не позволяют отменить их в большинстве регионов республики.

7 февраля атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на Украине после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в минэнерго Украины собрались укрепить энергосистему с помощью Румынии.