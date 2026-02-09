Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

На Западе запаниковали из-за удара России по Украине

JW: на Украине поставляют большую часть электричества для ВСУ за счет граждан
Valentyn Ogirenko/Reuters

Власти Украины, которая столкнулась с инфраструктурным кризисом после серьезного удара Вооруженных сил России, направляют на нужды мирного населения лишь треть от всего объема электроэнергии в стране. Об этом в своей статье написал автор немецкого издания Junge Welt.

«Если Украина в настоящее время располагает лишь 50 процентами своих электрогенерирующих мощностей, а жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня, то можно оценить, какая доля потребления электроэнергии приходится на обеспечение гражданского населения: а именно, одна треть. Остальная часть, предположительно, используется <…> для нужд Украины в условиях конфликта. И, следовательно, является также военной целью», — говорится в публикации.

Автор отметил, что за последнюю ночь Украина лишилась крупной части запасов энергии, компенсировать которую власти, вероятно, будут за счет нужд мирных жителей. По его словам, страна потеряла 15% генерирующих мощностей и 30% оставшегося потенциала после предыдущих ударов, произошедших за одну ночь. Это «стало действительно серьезным ударом», подчеркнул автор.

Накануне в «Укрэнерго» сообщили об аварийных отключениях электричества на Украине. По данным компании, уровень дефицита мощности и повреждения сетей передачи и распределения электроэнергии не позволяют отменить их в большинстве регионов республики.

7 февраля атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на Украине после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в минэнерго Украины собрались укрепить энергосистему с помощью Румынии.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!