Посол России оценил перспективы возобновления авиасообщения с Южной Кореей

Перспективы возобновления прямых авиарейсов между Россией и Южной Кореей в настоящее время отсутствуют. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
Дипломат напомнил, что в 2022 году республика отказалась от использования российского воздушного пространства, а также прекратила двустороннее прямое авиасообщение, опасаясь вторичных санкций. Зиновьев отметил отсутствие подвижек в вопросе отмены рестрикций Сеула в отношении Москвы.
«Это же, к сожалению, относится и к перспективам возобновления прямого авиасообщения между нашими странами», — сказал российский посол.
Глава дипмиссии добавил, что из-за введенных ограничений южнокорейские авиаперевозчики вынуждены прибегать к более протяженным воздушным маршрутам на других рейсах.
30 октября заместитель главы российского МИД Александр Панкин заявил, что отсутствие прямого авиасообщения между Москвой и Сеулом выглядит аномально на фоне наращивания транспортных связей и товарооборота между Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР).
Ранее посол Зиновьев рассказал о потерях ушедшего из РФ южнокорейского бизнеса.