Посол России оценил перспективы возобновления авиасообщения с Южной Кореей

Посол Зиновьев: перспектив возобновления авиасообщения с Южной Кореей сейчас нет

Перспективы возобновления прямых авиарейсов между Россией и Южной Кореей в настоящее время отсутствуют. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

Дипломат напомнил, что в 2022 году республика отказалась от использования российского воздушного пространства, а также прекратила двустороннее прямое авиасообщение, опасаясь вторичных санкций. Зиновьев отметил отсутствие подвижек в вопросе отмены рестрикций Сеула в отношении Москвы.

«Это же, к сожалению, относится и к перспективам возобновления прямого авиасообщения между нашими странами», — сказал российский посол.

Глава дипмиссии добавил, что из-за введенных ограничений южнокорейские авиаперевозчики вынуждены прибегать к более протяженным воздушным маршрутам на других рейсах.

30 октября заместитель главы российского МИД Александр Панкин заявил, что отсутствие прямого авиасообщения между Москвой и Сеулом выглядит аномально на фоне наращивания транспортных связей и товарооборота между Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР).

Ранее посол Зиновьев рассказал о потерях ушедшего из РФ южнокорейского бизнеса.