В Приамурье нашли одинокого истощенного тигренка

У дороги в Хабаровском крае обнаружили истощенного тигренка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Тигренка заметили водители на шоссе Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре. Вызванные специалисты не обнаружили следов тигрицы и поймали малыша. Его назвали Тимошей и поместили в реабилитационный центр. Тигренок должен набрать вес и нуждается в особом внимании, поэтому он содержится в «односпальном номере люкс».
8 января сообщалось, что в Приморском крае спасли двух тигрят, оставшихся без матери.
В этот же день стало известно, что в Надеждинском округе Приморского края отловили «конфликтного» тигра.
Крупный самец неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января напал на лошадь, животное не выжило. Хищника удалось поймать и обезвредить утром 8 января в окрестностях поселка Ключевого.
Ранее в крымском парке у амурской тигрицы появилась тройня.