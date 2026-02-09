Размер шрифта
В Приамурье нашли одинокого истощенного тигренка

Amur Mash: на дороге в Хабаровском крае обнаружили истощенного тигренка
Shutterstock/FOTODOM

У дороги в Хабаровском крае обнаружили истощенного тигренка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Тигренка заметили водители на шоссе Комсомольск-на-АмуреНиколаевск-на-Амуре. Вызванные специалисты не обнаружили следов тигрицы и поймали малыша. Его назвали Тимошей и поместили в реабилитационный центр. Тигренок должен набрать вес и нуждается в особом внимании, поэтому он содержится в «односпальном номере люкс».

8 января сообщалось, что в Приморском крае спасли двух тигрят, оставшихся без матери.

В этот же день стало известно, что в Надеждинском округе Приморского края отловили «конфликтного» тигра.

Крупный самец неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января напал на лошадь, животное не выжило. Хищника удалось поймать и обезвредить утром 8 января в окрестностях поселка Ключевого.

Ранее в крымском парке у амурской тигрицы появилась тройня.
 
