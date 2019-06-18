Чистая нефть из России поступила в ФРГ по «Дружбе»

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Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на НПЗ Германии. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, чистая нефть из РФ стала поступать в ФРГ с 17 июня.

Как отмечается, в настоящее время «Дружба» не работает в полную силу.

При этом, по словам экспертов, ситуация вокруг поставок нефти будет нормализована в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось, что Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе».