Чистая нефть из России поступила в ФРГ по «Дружбе»
Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на НПЗ Германии. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным издания, чистая нефть из РФ стала поступать в ФРГ с 17 июня.
Как отмечается, в настоящее время «Дружба» не работает в полную силу.
При этом, по словам экспертов, ситуация вокруг поставок нефти будет нормализована в течение нескольких недель.
Ранее сообщалось, что Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе».