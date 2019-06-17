Китай хочет скупить у России куриные лапки

Китайские компании хотят закупать в больших объемах лапки куриц в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора по развитию электронной торговли Алексея Мурзенка.

По его словам, такие предложения от китайской стороны поступают постоянно. Однако в стране пока нет такого количества фабрик, которые бы производили лапки в нужных КНР объемах. Кроме того, у российской стороны не хватает специальных вагонов для их транспортировки.

«Есть запрос на 200 сорокафутовых контейнеров в месяц... Китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков», — добавил Мурзенок.

Он рассказал, что в России всего 23 предприятия, которые могли бы поставлять Китаю лапки. Мурзенок подчеркнул, что в целом Россия может поставлять такие объемы.