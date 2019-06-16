Орешкин уточнил прогноз ЦБ по инфляции

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не согласился с прогнозом ЦБ по инфляции, передает РИА «Новости».

Он заявил, что прогноз завышен.

«У нас по инфляции прогноз другой - мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит», — отметил Орешкин.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина не исключила вероятность дефляции в стране летом и в сентябре.

Кроме того, ЦБ снизил прогноз годовой инфляции за 2019 год с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%.