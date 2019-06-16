В Индии посчитали прибыль от пошлин на товары из США

Индийские власти рассчитывают получить около $217 млн после повышения пошлин на 28 американских товаров. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Как отмечается, до этого в Индии надеялись получить от введения пошлин около $240 млн.

По мнению властей, данная сумма компенсирует те убытки, которые страна понесет от введения США дополнительных пошлин на товары из Индии.

Ранее сообщалось, что Индия введет пошлины на товары из США.

Как отмечается, под пошлины попадут яблоки, миндаль, чечевица и несколько химических продуктов. Повышение тарифов произойдет уже с 16 июня.