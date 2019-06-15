Пушков рассказал о невозможности обещанных Зеленским инвестиций в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского инвестировать в Донбасс лишь слова. Об этом он написал в своем твиттере.
«Слова, слова, слова... Для начала он должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций», — написал Пушков.
По его мнению, «в условиях войны» инвестиций быть не может.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.