Пушков рассказал о невозможности обещанных Зеленским инвестиций в Донбасс

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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского инвестировать в Донбасс лишь слова. Об этом он написал в своем твиттере.

«Слова, слова, слова... Для начала он должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций», — написал Пушков.

По его мнению, «в условиях войны» инвестиций быть не может.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.