Рева назвал причину бедности Украины

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что главной причиной бедности украинцев является социально-экономическая система последних 25 лет. Об этом он рассказал украинским СМИ.

По его словам, эту систему строили 25 лет, однако она плохо сказалась на жителях страны.

«Соседние страны добились намного больше успехов, чем мы», — добавил Рева.

Он признался, что были совершены ошибки в реформах. Ответственность за них лежит и на нем, добавил министр.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран.