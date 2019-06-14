Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро. Об этом пишут «Известия».

По словам пресс-секретаря, вице-премьер Антон Силуанов поговорил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Стороны обсудили нюансы перехода на расчеты во взаимной торговле и договорились приступить к созданию группы.

Также Лавров добавил, что этот шаг поможет бизнесменам из России и ЕС снизить риски.

Ранее сообщалось, что Силуанов не исключил отказа от доллара при расчетах за нефть.