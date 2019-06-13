«Бери или плати»:«Нафтогаз» о мировом соглашении с «Газпромом»

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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ответил на предложение «Газпрома» пойти на мировое соглашение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То есть мы должны как минимум «добровольно» отказаться от $2,8 млрд, а как максимум, еще и вернуться в статус должника по положениям контракта «бери или плати»», — заявил Витренко.

Он также подчеркнул, что Украина не получала никаких предложений со стороны «Газпрома», и отметил готовность Киева к рассмотрению таковых.

Министр энергетики России Александр Новак говорил о готовности российской стороны подписать мировые соглашения с Украиной.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» назвал условие переговоров с Россией по газу.