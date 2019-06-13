Росстат: цены на ряд продовольственных товаров снизились в июне

В четверг стало известно, что потребительские цены в РФ с 4 по 10 июня 2019 года не изменились по сравнению с предыдущей неделей. Инфляция же сохраняется на нулевом уровне уже вторую неделю подряд после семи недель на уровне 0,1%.

Так, снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,2%, в том числе на белокочанную капусту - 12,3%, помидоры - 10,4%, огурцы - 8,8%, репчатый лук - 1,4%. В то же время картофель подорожал на 5,3%, яблоки - на 1,8%, морковь - на 1,4%.

При этом цены на рис, пшено и сметану выросли на 0,3%, крупу гречневую, сыры, консервы мясные – на 0,2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 2,0%, сахар-песок – на 0,7%, свинину – на 0,2%, мясо кур и масло подсолнечное – на 0,1%.

«Понятно, что происходит: лето, появляется урожай, инфляция нулевая. Во всем это самое главное, что рост цен на бензин был минимальным и в целом цены на топливо остаются стабильными – двухнедельный период позволяет об этом говорить», - отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, комментируя данные Росстата.

«При этом эксперты прогнозировали, что такой эффект может начать происходить к июлю – к появлению свежего урожая.

Но снижение цен ранее прогнозируемого не отменяет позитивного прогноза и на июль.

Цены и в будущем месяце вполне вероятно могут снижаться, по крайней мере – что касается продуктовой корзины», — сказал он.