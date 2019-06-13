Рубль снижается к доллару на открытии торгов

Рубль растет по отношению к евро в четверг, 13 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации на 10.09 мск, курс американской валюты увеличился на 12 копеек до 64,68 руб. Курс евро снизился на 8 коп. и достиг показателя в 73,06 руб.

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Ранее сообщалось, что на фоне сообщений о возгорании танкера с сырой нефтью в Оманском заливе цены на нефть начали подниматься после того, как достигли минимума за пять месяцев.