Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что Варшава купит у Вашингтона еще 2 млрд кубометров СПГ, передает ТАСС.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
По его словам, Польша купит у США сжиженный природный газ за $8 млрд.
Он также добавил, что за последнее время стороны заключили сделки по газу на общую сумму в примерно $25 млрд.
Ранее сообщалось, что Трамп призвал европейские страны отказаться от российского газа.