Трамп выдвинул Китаю ультиматум

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести пошлины на товары из Китая объемом $325 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Он добавил, что власти США сделают это, если оба государства не договорятся относительно торговли.

До этого Трамп заявил, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу лидеров G20, то США немедленно введут новые пошлины.

США 10 мая повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд с 10% до 25%. В ответ на это КНР ввела пошлины на товары из США объемом $60 млрд.