В Киеве нашли новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус нашел новый способ закупки российского газа, передает «112 Украина».
Он предложил, что Украина может создать частную компанию для покупки газа у России.
«Им надо купить его, привезти на Украину и продать», — добавил Герус.
По его мнению, в Киеве будут «аплодировать и говорить спасибо».
Он отметило, что компанию должны создать лидеры «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» назвал условие переговоров с Россией по газу.