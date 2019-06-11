Евро упал ниже 73 рублей

Курс рубля в начале торгов растет к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро опустился опускалась ниже 73 рублей. В ходе торгов он опускался на 30,3 копейки, до 72,97 рубля.

Курс доллара снизился на 24 копейки, до 64,54 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 73,05 рубля.