Renault и FCA готовятся к слиянию

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) и Renault ищут способы оживить свернутый план слияния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Renault пытается получить одобрение автопроизводителя Nissan для слияния с FCA.

Как отмечается, Nissan готов пойти на встречу Renault в обмен на значительное сокращение ее доли в японской компании.

При этом пока неизвестно удастся ли компаниям прийти к соглашению для восстановления плана о слиянии.

Ранее СМИ сообщили, что Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault.