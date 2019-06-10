Орешкин рассказал о плане Абэ по сотрудничеству с РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/465/12130465/Oreschkin-pic905-895x505-39705.jpg">

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что план премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с Москвой показал конкретные результаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Товарооборот между двумя странами за 2018 год вырос на 17%», — сказал Орешкин.

По его словам, Москва и Токио реализовали несколько крупных инвестиционных проектов.

Он также добавил, что речь идет о плане Абэ по российско-японскому сотрудничеству, который состоит из 8 пунктов.

Ранее сообщалось, что Россия и Япония ведут переговоры по смягчению визового режима.