РФ согласилась сделать 25%-ую скидку на газ для Украины
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова к переговорам с украинской стороной о поставках Киеву газа по цене на 25% ниже рыночной, передает ТАСС.
Об этом глава «Газпрома» заявил после встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — сказал Миллер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы.