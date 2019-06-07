РФ согласилась сделать 25%-ую скидку на газ для Украины

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова к переговорам с украинской стороной о поставках Киеву газа по цене на 25% ниже рыночной, передает ТАСС.

Об этом глава «Газпрома» заявил после встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — сказал Миллер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы.