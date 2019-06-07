Президент НЛМК объяснил причины превосходства над ArcelorMittal

В кулуарах Петербургского международного экономического форума президент металлургической Группы НЛМК Григорий Федоришин объяснил, почему российская компания обогнала по капитализации крупнейшего производителя стали в мире – ArcelorMittal. Во вторник 4 июня на закрытии торгов НЛМК стоил $15,88 млрд на Лондонской бирже, ArcelorMittal, который производит в пять раз больше стали, — $15,7 млрд на Нью-Йоркской бирже.

По словам Григория Федоришина, на том, что российский производитель по стоимости обошел мирового лидера, конечно, сказались рыночные факторы: снижение потребления стали в Европе, в первую очередь в автомобильной индустрии, подорожание сырья и так далее. Вместе с тем, НЛМК работает в тех же самых рыночных условиях, продает в США 20% продукции, как и Arcelor, в Европе - 20%, что сопоставимо с 50% у Arcelor.

«Мы работаем на одном глобальном рынке, все цены связаны друг с другом. Поэтому рыночные факторы, хотя их влияние немаловажно, объясняют не все. Большое значение имеют фундаментальные факторы: разные стратегии развития и принципы инвестиций», - прокомментировал президент Группы НЛМК.

ArcelorMittal выбрал стратегию роста за счет слияний и поглощений. С 2006 года компания потратила более $20 млрд на сделки. «У нас основным инструментом всегда был органический рост, то есть повышение качества активов. И если Arcelor с момента создания в 2006 году вкладывал в свои активы в среднем $40 на тонну стали, мы - $80, а в период нашего активного роста – до 2013 года - $120», - объяснил Григорий Федоришин.

Инвестиции в активы сопровождались внедрением наилучших доступных технологий (НДТ) и приводили к снижению воздействия на окружающую среду. В следующие 5 лет НЛМК достигнет уровня НДТ Евросоюза.

Наконец, второй важный фактор – работа по повышению операционной эффективности, то есть улучшению производства и бизнес-процессов. «Вы знаете, мы занимаемся этим активно уже несколько лет. Нас с Arcelor трудно сравнивать из-за различных заводов и производств, но в целом рентабельность у Arcelor в 2018 – 13,5%, у НЛМК – около 30%. Мы всегда ставили своей целью эффективный рост, то есть, не агрессивную экспансию и рост мощностей, а рост эффективности. К сожалению, при том уровне раздробленности отрасли и избытка мощностей, который сейчас сложился, объем производства не является успешной стратегией и не дает рыночной силы», - объяснил президент Группы НЛМК.