В украинских войсках признали превосходящую силу Российской армии

Украинские бойцы по достоинству оценили рост военного потенциала Российской армии за два года ведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на мнения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У России сильная армия», — утверждает сержант 57-й механизированной бригады ВСУ Андрей Щербина.

По его мнению, за весь период спецоперации Вооруженные силы (ВС) России стали только сильнее.

В материале отмечается, что Украина физически не в силах оказывать достойное сопротивление оборонно-промышленному комплексу РФ. А управляемые авиабомбы российского производства украинские военные называют оружием, существенно повлиявшим на ход конфликта.

В марте американский журнал Military Watch сообщал, что подавление средств противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск увеличило мощь Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ранее в США признали преимущество российской армии перед ВСУ.