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Игрок «Спартака» уехал в НХЛ

Нападающий «Спартака» Цыплаков перешел в «Айлендерс»

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РИА Новости

Форвард московского «Спартака» Максим Цыплаков перебрался в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщила пресс-служба американской команды.

По официальной информации, нападающий подписал годичный контракт.

1 мая 2024 года «Каролина Харрикейнз» выиграла на своем льду пятый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли у «Нью-Йорк Айлендерс» — 6:3. Таким образом, противостояние закончилось со счетом 4-1 по матчам в пользу «ураганов».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее рекорд Овечкина в НХЛ назвали делом времени.

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