Подозрительная записка, оставленная неизвестным в туалете, сорвала вылет самолета

Самолет авиакомпании Air India не смог отправиться в рейс из-за подозрительной записки, оставленной неизвестным в туалете. Об этом сообщает Indian Express.

Вызвавшая панику записка была обнаружена 15 мая, непосредственно перед вылетом рейса AI819 из международного аэропорта Индиры Ганди. Бумажную салфетку с надписью «бомба» случайно заметил один из членов экипажа в туалете.

После этого, следуя необходимому протоколу, пассажиров попросили покинуть салон, а самолет осмотрели сотрудники службы безопасности. Ничего подозрительного на борту в результате проверки найдено не было. Тем не менее эвакуированных пассажиров отправили в Вадодару специальным рейсом только утром 16 мая.

«Наши коллеги на земле постарались свести к минимуму неудобства, причиненные нашим гостям этой неожиданной заминкой. Air India уделяет первостепенное внимание безопасности своих пассажиров и экипажа», — сообщили представители компании.

Ранее самолет вернулся в аэропорт вылета из-за надписи, оставленной на зеркале в туалете.