ВС РФ уничтожили катера ВСУ на пути в Крым

МО РФ показало кадры уничтожения морских беспилотников ВСУ в Черном море. Видеозапись работы российской авиации была выложена в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что суда направлялись к Крыму. За день ВС РФ было уничтожено 15 украинских морских дронов.

До этого стало известно, что ВМФ России уничтожили 11 безэкипажных катеров ВМС Украины в Черном море.

Уточняется, что операция по нейтрализации потенциальной опасности произошла приблизительно в 14:00 по московскому времени.

Перед этим поисково-ударная группа Северного флота ВМФ России провела в Баренцевом море учения по поиску и отражению атаки подводной лодки условного противника. В них приняли участие малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.