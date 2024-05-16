Каррера поддержал решение «Спартака» назначить Станковича

Итальянский специалист Массимо Каррера в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что поддерживает решение руководства красно-белых пригласить на должность наставника сербского специалиста Деяна Станковича.

По его словам, 45-летний Станкович — именно тот, кто нужен красно-белым.

«Если честно, я не знаю Деяна как тренера хорошо. Но это назначение выглядит очень интересно! Желаю удачи ему и тренерскому штабу», — заявил Каррера.

Станкович приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее стало известно, на сколько лет «Спартак» подписал Деяна Станковича.