В США допустили отправку инструкторов из стран НАТО на Украину

Американское руководство больше не исключает отправку инструкторов из стран — членов НАТО на Украину для обучения ее военнослужащих. Об этом сообщила газета The New York Times, сославшись на председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна.

В четверг, 16 мая, он принял участие во встрече Военного комитета Североатлантического альянса в Брюсселе. По пути на заседание Браун пообщался с журналистами, в том числе рассказав им о ситуации в зоне украинского конфликта.

Генерал отметил, что в конце концов страны — члены НАТО придут к отправке своих инструкторов на Украину. Но в ближайшее время подобного ожидать не стоит.

«[Это] поставит под угрозу жизни инструкторов НАТО», — пояснил председатель Комитета начальников штабов ВС США.

Он уточнил, что при появлении западных инструкторов в зоне конфликта Киеву и его зарубежным партнерам придется сделать нелегкий выбор. Речь идет об использовании средств противовоздушной обороны (ПВО) для защиты украинской инфраструктуры или инструкторов.

При этом, по данным издания, в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «критическую» нехватку личного состава. Более того, положение украинских войск на поле боя заметно ухудшилось за последние несколько недель. В результате Киеву пришлось просить Вашингтон и его союзников организовать тренировки для 150 тыс. новобранцев, говорится в материале.

Ранее в НАТО оценили способность украинских солдат удержать фронт.