Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США допустили отправку инструкторов из стран НАТО на Украину

NYT: США больше не исключают отправку инструкторов из стран НАТО на Украину

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Американское руководство больше не исключает отправку инструкторов из стран — членов НАТО на Украину для обучения ее военнослужащих. Об этом сообщила газета The New York Times, сославшись на председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна.

В четверг, 16 мая, он принял участие во встрече Военного комитета Североатлантического альянса в Брюсселе. По пути на заседание Браун пообщался с журналистами, в том числе рассказав им о ситуации в зоне украинского конфликта.

Генерал отметил, что в конце концов страны — члены НАТО придут к отправке своих инструкторов на Украину. Но в ближайшее время подобного ожидать не стоит.

«[Это] поставит под угрозу жизни инструкторов НАТО», — пояснил председатель Комитета начальников штабов ВС США.

Он уточнил, что при появлении западных инструкторов в зоне конфликта Киеву и его зарубежным партнерам придется сделать нелегкий выбор. Речь идет об использовании средств противовоздушной обороны (ПВО) для защиты украинской инфраструктуры или инструкторов.

При этом, по данным издания, в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «критическую» нехватку личного состава. Более того, положение украинских войск на поле боя заметно ухудшилось за последние несколько недель. В результате Киеву пришлось просить Вашингтон и его союзников организовать тренировки для 150 тыс. новобранцев, говорится в материале.

Ранее в НАТО оценили способность украинских солдат удержать фронт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами