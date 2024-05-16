Визуальные впечатления могут искажать чувство времени, выяснили ученые

Американские ученые из Университета Джорджа Мейсона в штате Виргиния обнаружили связь между субъективным восприятием времени и тем, что видят люди. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behavior (NHB).

Команда провела два эксперимента, участники которых просматривали различные изображения и оценивали их как «короткие» или «длинные» на основе своих впечатлений. При этом время показа каждого кадра случайным образом варьировалось в диапазоне от 0,3 до 0,9 секунды.

Результаты обоих тестов показали, что размер и хаотичность сцены оказывают значительное, но противоположное влияние на воспринимаемую продолжительность. Масштабные картины неизменно заставляли добровольцев считать их более длительными, а насыщенность беспорядочными деталями вызывали ощущение краткости.

Ученые также провели третье испытание, в котором изображения различались по своей запоминаемости. Оказалось, что врезающиеся в память картины увеличивают ощущение длительности времени.

Выводы специалистов подтвердило моделирование с использованием нейронной сети. Согласно расчетам алгоритмов, мозг быстрее обрабатывает запоминающиеся изображения.

По словам исследователей, их открытие показало существование «визуального» восприятия времени в сознании человека. Оно позволяет мозгу собирать больше информации, когда это необходимо.

Ранее ученые выяснили, что отдых на природе помогает замедлить восприятие времени.