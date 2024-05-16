Комментатор дал прогноз на концовку серии «Рейнджерс» — «Каролина»

Хоккейный комментатор, участник подкаста «Скользкий лед» и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» дал прогноз на концовку серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз», предсказав победу первых.

«В Шестеркине скоро дыру они пробьют, потому что огромное количество бросков, огромное количество моментов. Но качество этих моментов, оно не сопоставимо с тем, что имеют «Рейнджерс». И отсюда вот такой результат. В принципе, наверное, «Каролина» из всех команд, которые остаются в плей-офф, вот своей вот этой работой, своей вот этой напористостью, наверное, она единственная, кто вообще может вытащить с 0-3 серию. Но я, честно говоря, в это слабо верю, потому что это все-таки будет скорее вопреки, нежели чем благодаря. Я думаю, «Рейнджерс» свое возьмут и свое додавят. А «Каролина» опять упрется в то, во что она упирается каждый сезон. И мне просто хочется, чтобы эта команда как-то дальше развивалась и как-то дальше менялась. А при Бринд'Аморе, судя по всему, этого не будет. Поэтому, возможно, в перспективе дальнейшей для «Каролины» будет полезно, если она вылетит сейчас, расстанется с Бринд'Амором, расстанется с некоторыми игроками, у которых заканчивается контракт, уйдет в такую, ну не перестройку, но в мягкую ротацию, что-то поменяет, что-то докрутит, придет новый человек и на том же багаже лидеров попробует заново. Вот тогда, наверное, будет интересно. Но сейчас мне кажется – нет, «Рейнджерс» додавит», — считает Майков.

«Рейнджерс», занявшие первое место в регулярном чемпионате во всей лиге, выиграли у «Каролины» первые три матча в серии, но затем уступили в двух встречах подряд и ведут перед шестой игрой со счетом 3-2. Следующий матч состоится в ночь на 17 мая по московскому времени на домашней арене «Харрикейнз».

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