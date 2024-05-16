Финская таможня продала на аукционе часть велосипедов беженцев, прибывших со стороны РФ

Финская таможня провела аукцион, на котором была продана часть велосипедов, оставленных просителями убежища, прибывшими в Финляндию осенью 2023 года через российскую границу. Об этом сообщил Yle.

По информации издания, в регионе Ваалимаа таможня выставила на аукцион 100 велосипедов, оставленных просителями убежища, пересекшими восточную границу. Средняя стоимость каждого велосипеда на аукционе составляла от 70 до 100 евро без учета НДС в 24%. Первый час торгов позволил продать около 40 велосипедов. Вырученные средства будут переданы государству. Таможня планирует провести подобные аукционы в течение весны и лета.

Беженцы прибывали на границу с Финляндией на велосипедах, так как только эти транспортные средства могли пройти через пункты пропуска. Таможня изъяла сотни велосипедов у просителей убежища, прибывших в страну без необходимых документов. В ноябре 2023 года финские власти запретили въезд на велосипедах и затем закрыли границу полностью.

С начала августа 2023 года по май 2024 года было подано 1313 заявлений на предоставление убежища, в основном от граждан Сирии, Сомали, Йемена и других стран Африки и Ближнего Востока.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до нового уведомления.

Финляндия начала ограничивать пересечение границы с ноября 2023 года из-за неуправляемого потока беженцев из третьих стран.

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