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В Госдепе отказались назвать последствия ударов ВСУ американским оружием по РФ

Госдеп: США не готовы назвать последствия ударов ВСУ американским оружием по РФ

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Depositphotos

США не готовы обсуждать возможные последствия использования Украиной американского оружия для нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель, передает РИА Новости.

«Так что я просто оставлю это, как есть», — отметил он, уточнив, что Вашингтон не изменил позицию в вопросе атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне Госдеп подтвердил, что США не поддерживают удары ВСУ по территории России. Пател отметил, что Вашингтон не поощряет удары по территории РФ, но Украина в конечном итоге сама принимает решения о своих военных ударах и операциях.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Операция на Украине
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