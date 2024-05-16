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Назван один из ведущих факторов летальности болезней сердца и сосудов

ЕJРС: летальность болезней сердца и сосудов тесно связана с нездоровым питанием

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Ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия) установили, что около трети летальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний связано с неправильным питанием. Результаты научной работы опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (ЕJРС).

В рамках исследования ученые проанализировали количество летальных исходов в Европе в период с 1990 по 2019 год и определили ведущие причины преждевременного ухода людей из жизни. Согласно результатам, за указанный промежуток времени в 27 европейских государствах произошло около 600 тысяч летальных исходов, при этом около 112 тысяч из них — в Германии.

Исследователи установили, что в целом около трети всех преждевременных уходов из жизни по причине осложнений заболеваний сердца и сосудов произошло из-за нездорового питания. Основными неправильными пищевыми привычками являются употребление слишком малого количества цельнозерновых продуктов и бобовых, а также избыток соли, сахара и мяса в рационе.

Ученые подсчитали, что наибольший процент летальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с неправильным питанием, приходится на Словакию (48%) и Белоруссию (47%). Самый низкий процент (24%) был зафиксирован в Испании. В Германии несбалансированное питание послужило причиной 31% всех летальных случаев.

Исследователями также были проанализированы самые распространенные и опасные типы сердечно-сосудистых заболеваний и их распределение в разных возрастных группах. Чаще всего люди уходили из жизни по причине ишемической болезни сердца, инсульта и гипертонии, при этом чуть менее трети (30%) из них были моложе 70 лет.

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