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Пентагон не знает о планах перевода инструкторов НАТО на территорию Украины

Пентагон не располагает данными о якобы отправке военных инструкторов на Украину

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Depositphotos

Пентагон не располагает данными о якобы отправке военных инструкторов на Украину. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, передает ТАСС.

Сингх подтвердила тот факт, что украинские Вооруженные силы проходят подготовку при помощи инструкторов из армий стран Североатлантического альянса.

«Но мне неизвестно об отправке инструкторов на Украину», — заявила Сингх.

До этого газета The New York Times, сославшись на председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна, сообщила, что американское руководство больше не исключает отправку инструкторов из стран — членов НАТО на Украину для обучения ее военнослужащих.

По данным издания, в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «критическую» нехватку личного состава. Более того, положение украинских войск на поле боя заметно ухудшилось за последние несколько недель.

Ранее в НАТО оценили способность украинских солдат удержать фронт.

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Операция на Украине
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