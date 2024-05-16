Воздушная тревога в Харьковской области продлилась рекордные 14 часов

Объявление о тревоге с воздуха в Харьковской области уже звучат рекордные 14 часов. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены в регионе включились в 08:15 в четверг, 16 мая.

Второй раз за день в красную зону на карте тревог попали также Днепропетровская, Полтавская и Сумская области.

До этого самую долгую воздушную тревогу в Харьковской области зафиксировали 10 мая. Она продлилась 13 часов 20 минут.

Накануне мэр Харькова рассказал о ситуации с эвакуацией в городе.

До этого в городе Миргороде Полтавской области Украины были слышны взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).