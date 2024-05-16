Стало известно, за сколько «Спартак» выкупил Станковича у «Ференцвароша»

Московский «Спартак» выкупил у будапештского «Ференцвароша» право подписать контракт с сербским тренером Деяном Станковичем за €200 тыс. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По информации источника, у Станковича был прописана опция досрочного расторжения контракт с венгерской командой за сумму, равную четырем окладам. Заработная плата 45-летнего специалиста составляла €600 тыс. за сезон, поэтому руководству красно-белых было необходимо выплатить «Ференцварошу» €200 тыс.

Станкович приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.



Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо предостерег Деяна Станковича.