Избранный президент Словакии рассказал о реакции Фицо на покушение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит обстоятельства покушения на него и изумлен тем, насколько быстро произошло нападение. Об этом в эфире местного телеканала ta3 рассказал избранный президент республики Петер Пеллегрини, который должен приступить к исполнению обязанностей главы государства с 15 июня 2024 года.

Как сказал политик, во время транспортировки в больницу глава правительства находился в сознании. В том числе он запомнил, как врачи оказывали ему первую медицинскую помощь.

«Он помнит, он изумлен тем, как это (покушение. — «Газета.Ru») произошло, как быстро это произошло», — отметил Пеллегрини.

По информации журналистов, 16 мая во второй половине дня избранный президент Словакии навестил Фицо в больнице. Он рассказал, что из-за достаточно «серьезного» состояния премьер-министра смог поговорить с ним всего несколько минут.

Глава правительства подвергся нападению днем 15 мая. В этот день кабинет министров провел выездное заседание в городе Гандлова, после завершения которого Фицо вышел к гражданам с целью пожать руки своим сторонникам.

В этот момент один из стоявших в толпе мужчин достал огнестрельное оружие и пять раз выстрелил в председателя правительства. Позже выяснилось, что на политика напал 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Гражданина тут же задержали, а премьер-министра доставили в больницу. Здесь ему оказали первую помощь, и затем перевели в другой госпиталь для проведения операции. В результате медикам удалось стабилизировать состояние Фицо, в которого попали четыре пули.

При этом во время происшествия Пеллегрини находился за границей. Однако после появления новостей о нападении на главу кабинета министров избранный президент Словакии прервал зарубежную поездку и вернулся в родную страну.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что начал получать угрозы после покушения на словацкого коллегу.