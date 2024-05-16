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Пытавшийся вернуть сбежавшую от родственников в Чечне девушку приехал за ней с оружием

Собчак рассказала, что за сбежавшей из Чечни девушкой приехал человек с оружием

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что за сбежавшей от родственников в Чечне Лией Заурбековой приехал человек с оружием. Подтверждающие ее сообщение кадры она разместила в своем Telegrаm-канале.

На видео пытавшийся вернуть девушку сдает пистолет при входе в отделение полиции. Также в отделение прошла женщина предпенсионного возраста, которая представилась родственницей Лии.

До этого Зауберкова записала видеообращение из полицейского отделения.

Днем 16 мая возле упомянутого отдела полиции собрались около 10 человек, которые оказались членами одной чеченской семьи. Незадолго до этого они заявили о пропаже своей 19-летней родственницы Лии Заурбековой.

Однако, как рассказали правозащитники из организации «Марем», девушка ушла из дома по собственному желанию.

В своем видеобращении девушка заявила, что боится покидать отделение полиции, поскольку не представляет, на что готовы пойти ее родные вне поле зрения правоохранителей.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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