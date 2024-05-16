Ученые нашли возможные признаки сверхразвитых внеземных цивилизаций в нашей галактике

Международная группа астрономов из Швеции, Индии и США идентифицировала в нашей галактике звезды, которые могут быть окружены невероятно сложными инопланетными мегаструктурами, известными как сферы Дайсона. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Сфера Дайсона названа в честь физика-теоретика Фримена Дайсона, предложившего такую идею в 1960 году. Согласно гипотезе ученого, сверхпродвинутые внеземные цивилизации могут строить гигантские конструкции вокруг своих звезд или черных дыр, чтобы использовать их энергию для своего дальнейшего развития. Сфера Дайсона может представлять собой сплошную оболочку, кольцевые сооружения или огромные массивы зеркал.

Несмотря на всю фантастичность концепции, ученые полагают, что если сферы Дайсона действительно где-то существуют, то человечество могло бы их обнаружить по характерному инфракрасному излучению, исходящему от нагретой звездой мегаструктуры пришельцев.

В новом исследовании команда использовала алгоритм для поиска избыточного инфракрасного излучения среди более чем 5 млн звезд в Млечном Пути.

Астрономы обнаружили семь звезд, обладающих нужными характеристиками. Все они относятся к типу М-карликов — светил меньше и тусклее нашего Солнца. При этом все потенциальные сферы Дайсона расположены в пределах 1 тыс. световых лет от Земли.

Ученые отметили, что их результаты не доказывают существование суперпродвинутых инопланетных соседей. Аналогичный эффект могли дать окружающие звезды туманности или другие естественные структуры — пояса обломков и пыли, образовавшиеся в межзвездном пространстве после столкновений между планетами.

Ранее исследователи заявили о возможности создания варп-двигателя, описанного в научно-фантастических произведениях.