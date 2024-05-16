Экс-тренер «Спартака» предостерег Станковича

Испанский специалист Рауль Рианчо в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что поддерживает решение руководства красно-белых пригласить на должность наставника сербского специалиста Деяна Станковича.

По его словам, 45-летнему Станковичу будет непросто проявить себя в новой стране.

«Желаю ему удачи! Быть великим игроком еще не значит быть великим тренером! РПЛ — конкурентный чемпионат», — заявил Рианчо.

Станкович приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее Массимо Каррера поддержал решение «Спартака» назначить Деяна Станковича.