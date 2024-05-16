Сбежавшая от родни чеченская девушка записала видеообращение из отдела полиции

Лия Заурбекова, скрывающаяся от родственников в отделе МВД РФ по району Нагатино-Садовники города Москвы, записала видеообращение о своем решении уйти из дома. Запись опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Днем 16 мая возле упомянутого отдела полиции собрались около 10 человек, которые оказались членами одной чеченской семьи. Незадолго до этого они заявили о пропаже своей 19-летней родственницы Лии Заурбековой.

Однако, как рассказали правозащитники из организации «Марем», девушка ушла из дома по собственному желанию. Специалисты уточнили, что она жила в городе Красногорске и уже некоторое время не была в Чечне.

При этом сотрудники правоохранительных органов обещали обеспечить безопасность Лии Заурбековой. Сейчас ее родственники продолжают дежурить у здания ОМВД РФ по району Нагатино-Садовники, чтобы насильно вернуть девушку домой.

«Из-за страха пока не можем выходить из отделения полиции, потому что, если они сейчас на глазах у полицейских вытворяют такое, то я не знаю, что они могут сделать за пределами этой территории», — сказала она.

До этого в Telegram-канале «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» появилась информация о том, что полицейские убрали Лию Заурбекову из базы розыска. Журналисты добавили, что стражи порядка отказались препятствовать ее родственникам из-за нежелания противостоять «семейным традициям».

Ранее в Санкт-Петербурге прошла акция, посвященная пропавшей чеченской девушке Седе Сулеймановой.