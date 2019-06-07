Лукашенко отказался ползать на коленях перед Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в переговорах о компенсации потерь из-за поставки «грязной» российской нефти нельзя ползать на коленях, передает РИА «Новости».

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что из-за загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» больше всех пострадала белорусская сторона.

По его словам, ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн, в то время как наибольшие потери якобы понесла Белоруссия.