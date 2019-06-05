Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes.

По словам Белоусова, он знает имена бизнесменов, которые передали СМИ письмо, в котором он описал способ финансирования исполнение майских указов главы России Владимира Путина. Однако он отказался называть их, так как не хочет портить репутацию им и их компаниям.

«Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — подчеркнул Белоусов.

Он считает, что бизнесмены «сами себе в ногу выстрелили», когда отдали журналистам данные, не уточнив у него, верно ли они поняли то, что увидели.

Ранее сообщалось, что суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке.