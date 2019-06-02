МВФ поставил Украину на первое место по коррупции, заявил Рабинович

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд поставил Украину на первое место по коррупции. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

Он отметил, что Украине дали $5 млрд «под громадные проценты» и «под убийственное принятие решений», загнавшие украинцев в «беспросветную нищету».

«Ну что это, объясните, люди?!... это разве такая помощь?» — добавил Рабинович.

Он подчеркнул, что другие страны не помогают Украине, а каждый думает только о себе.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк отчитался о бедности украинцев.