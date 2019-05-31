Генпрокуратура России ведет новое расследование по ЮКОСу

Российская Генпрокуратура ведет новое следствие в отношении арестованного по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу. Об этом в эфире НТВ заявили авторы расследования.

Как отмечается, это расследование Генпрокуратуры было начато еще несколько лет назад. Однако недавно были выяснены «новые сенсационные обстоятельства».

Согласно новым данным, Ходорковский, начиная свою карьеру, вместе со сторонниками при помощи аферы завладел компанией .

По мнению авторов исследования, большинство состояния Ходорковского было заработано незаконно.

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