Пушкова рассмешил американский «газ свободы»

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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что называть СПГ США «газом свободы» является проявлением «пропагандистской белиберды». Своим мнением он поделился в твиттере.

Ранее два представителя американского минэнерго заявили, что сжиженный газ США является «газом свободы», который содержит ее «молекулы».

Пушков предположил, что представители США могут «договориться» до того, что впоследствии заявят о наличии в своих газированных напитках «атомов демократии», а в фастфуде — «ионов прав человека».