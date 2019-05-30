Силуанов предложил уравнять налоги для россиян и иностранцев

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Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти рассматривают снижение НДФЛ для иностранцев до 13%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы будем готовить законодательство, чтобы сделать для иностранцев ставку аналогичную, как для россиян», — сказал Силуанов.

По его словам, речь идет о ставке подоходного налога.

Он также добавил, что в настоящее время ставка НДФЛ для иностранцев составляет 30%.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали идею освобождения малоимущих от НДФЛ.