Силуанов предложил уравнять налоги для россиян и иностранцев
Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти рассматривают снижение НДФЛ для иностранцев до 13%. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы будем готовить законодательство, чтобы сделать для иностранцев ставку аналогичную, как для россиян», — сказал Силуанов.
По его словам, речь идет о ставке подоходного налога.
Он также добавил, что в настоящее время ставка НДФЛ для иностранцев составляет 30%.
Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали идею освобождения малоимущих от НДФЛ.