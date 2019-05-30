В РЖД опровергли информацию повышении тарифов на плацкарт

В связи с публикациями в ряде СМИ ОАО «РЖД» выступило с разъяснения и.

«Информация о повышении стоимости на проезд в плацкартных и общих вагонах не соответствует действительности.

Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.

В связи с этим считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, - некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов - пассажиров», - говорится в заявлении.

АО «ФПК» запросило информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения.