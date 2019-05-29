Путин переговорил «на ногах» с Лукашенко и Токаевым перед саммитом ЕАЭС

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Перед началом саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) президент России Владимир Путин поговорил с главами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, трое лидеров провели короткую беседу перед церемонией фотографирования.

Уточняется, что Путин также обменялся мнениями с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также выразил ему благодарность за его вклад в развитие двусторонних отношений и создание ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба».